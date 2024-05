DISCOVERY FESTEGGIA FAZIO | LEADER NELLE FASCE PIÙ PREGIATE - SQUADRA ECCEZIONALE

Leggi tutta la notizia su bubinoblog

(Di lunedì 13 maggio 2024) Che tempo che fa sul Nove chiude in bellezza una stagione da record – sottolinea una nota ufficiale con le dichiarazioni dei vertici. Con l’ultima puntata dagli ottimi ascolti si è posizionato come il secondo programma più visto della serata in valori assoluti dopo Canale5, con una media di 1.835.000 spettatori e quasi il 10% di share (9,94), picco ascolto di 2.400.000 spettatori e il 12,7% di share, e 300.000 interazioni sui social. Che tempo che fa, il talk show creato e condotto da Fabio, affiancato come sempre da Luciana Littizzetto con la sua originale lettura settimanale dei fatti e dei personaggi del nostro presente, chiude la stagione 2023/2024 su Nove con una media di 2.100.000 spettatori e il 10,5% di share risultando il miglior programma di sempre nella storia di Warner Bros.. Costantemente sul ...