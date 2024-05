Diritti tv - il Tar conferma le multe dell’Antitrust a Dazn e Tim

(Di lunedì 13 maggio 2024) Dirtti tv della Serie A 2021-2022,te lea Tim e. Il Tar respinge i ricorsi da, Telecom, Fastweb e Sky Italia. La sentenza si riferisce soltanto al mese di luglio 2021 e non riguarda in alcun modo l’accordo che riguarda il nuovo ciclo che si aprirà con la stagione 2024/2025.tv 2021/2022, la decisione del Tar In base ai ricavi che sarebbero derivati a TIM edalla commercializzazione deitelevisivi per la stagione sportiva 2021/22, l’Autorità ha sanzionato TIM con 760.776,82 euro econ 7.240.250,84 euro. Per l’Antitrust, l’accordo, che prevedeva l’esclusiva a favore di TIM e il divieto di partnership con i concorrenti, poteva determinare effetti dannosi per le dinamiche ...

Il Napoli , sotto la gestione di De Laurentiis, torna a far parlare allenatore e tesserati con DAZN dopo la multa ricevuta. Il Napoli ha deciso di rompere il silenzio con DAZN , l’emittente ufficiale del campionato, in occasione della partita contro ...

Caso Dia, Liverani vs Costil-Coulibaly. Società furiosa con i due calciatori - Caso Dia, Liverani vs Costil-Coulibaly. Società furiosa con i due calciatori - E' in corso di svolgimento la seconda udienza presso il Collegio Arbitrale relativa alla richiesta di risarcimento danni intentata dalla Salernitana nei confronti di Boulayè Dia. Come ...

Juventus, Rugani a processo per guida in stato di ebbrezza: poteva pagare una multa da 5mila euro, ma andrà davanti al giudice - Juventus, Rugani a processo per guida in stato di ebbrezza: poteva pagare una multa da 5mila euro, ma andrà davanti al giudice - La decisione è stata resa pubblica dal quotidiano torinese La Stampa che ha anche spiegato come mai Rugani ha preferito fare opposizione. Dalla Juventus silenzio ...

Tonali, due mesi di squalifica con la condizionale per le scommesse in Inghilterra - Tonali, due mesi di squalifica con la condizionale per le scommesse in Inghilterra - Londra, di fatto, ha deciso di non prolungare la sanzione italiana. Il giocatore tornerà in campo a fine agosto ...