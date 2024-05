Diletta Leotta - pronta all’estate con il completo denim super trendy

(Di lunedì 13 maggio 2024)è una delle conduttrici sportive più apprezzate del mondo dello spettacolo italiano. La presentatrice tv, infatti, è molto seguita sia suoi canali social ufficiali, che in televisione, dove accompagna la domenica calcistica degli italiani con il suo commento da bordo campo. Anche la bellezza diè molto apprezzata dai suoi numerosi ammiratori e dalle tante donne che s’ispirano ai suoi look sempre curati e originali. Anche di recente, in occasione della festa della mamma, la conduttrice televisiva ha sfoggiato sui social network un outfit accattivante e molto di tendenza., ilshorts e giacca inè diventata mamma lo scorso 16 agosto, quando ha ...

Ospite decisamente speciale al podcast di Diletta Leotta , dal titolo Mamma Diletta nte. A sedersi sulla poltrona dinanzi a lei c’è stata infatti Giorgia Meloni . Niente spazio per la politica in questa chiacchierata, che ha mirato a mostrare ...

Look total denim per Diletta Leotta nel giorno della Festa della mamma , che ha trascorso con sua madre Ofelia Castorina e con sua figlia, la piccola Aria .Continua a leggere

Diletta Leotta, la prima Festa della mamma con Aria e nonna Ofelia - diletta leotta, la prima Festa della mamma con Aria e nonna Ofelia - diletta leotta ha pubblicato dei dolci scatti in occasione della Festa della mamma, la prima che celebra con la piccola Aria.

"Festa della mamma in piazza, un'occasione per un confronto sulle politiche della maternità da promuovere in Europa" - "Festa della mamma in piazza, un'occasione per un confronto sulle politiche della maternità da promuovere in Europa" - La candidata alle elezioni Europee Antonella Sberna (FdI) ha incontrato i cittadini nel giorno della ricorrenza del 12 maggio - La ministra delle Pari opportunità Eugenia Rocella ha inviato un messagg ...

Giorgia Meloni: «Mia figlia Ginevra, il G7 nel giorno del suo saggio di danza e i sensi di colpa per non essere una mamma presente» - Giorgia Meloni: «Mia figlia Ginevra, il G7 nel giorno del suo saggio di danza e i sensi di colpa per non essere una mamma presente» - La presidente del Consiglio è stata ospite del podcast di diletta leotta, dove era solo la «mamma di Ginevra»: «Cerco di dirle quanto è importante il lavoro che fa la mamma e spero così che un giorno ...