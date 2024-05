DIGITALmeet - nel Metaverso si parla di cultura e intelligenza artificiale

Leggi tutta la notizia su funweek

(Di lunedì 13 maggio 2024): in attesa dell’evento nazionale previsto a ottobre, il 3 maggio si è svolta un’edizione speciale delsotto forma di workshop, promossa da Roma Capitale in collaborazione con Zètema Progetto. Sono intervenuti: Marco Del Bene, compositore musicale e CEO della digital agency HF4; Dario Carrera, professore universitario e co-fondatore di Impact Hub Roma; Ernesto Faraco, fondatore della Start Up Invisible Cities, Emilio Fabio Torsello Founder del Progetto letterario: “La setta dei poeti estinti”; Danilo Costa CEO&Founder di Coderblock, Remo Tagliacozzo CEO in Acquario romano e Multiservizi Caerite; Anderson Tegon Digital artist di fama internazionale e fondatore del multimedia studio Pepper’s Ghost. Nel ruolo di moderatori, Cristina Colaninno ...