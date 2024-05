Diecimila bergamaschi con gli alpini a Vicenza: «Il 2029, il nostro anno» - diecimila bergamaschi con gli alpini a Vicenza: «Il 2029, il nostro anno» - L’Adunata nazionale. Centomila penne nere hanno partecipato alla sfilata. Sonzogni: portare a Bergamo l’evento del centenario, un obiettivo condiviso.

La grande festa degli alpini bergamaschi a Vicenza - Foto e video - La grande festa degli alpini bergamaschi a Vicenza - Foto e video - L’ADUNATA. È il grande giorno della sfilata alla 95a edizione dell’adunata nazionale degli Alpini.

Ascoli, lacrime e dolori. Neri: «Iscrizione no problem». Pulcinelli chiede scusa - Ascoli, lacrime e dolori. Neri: «Iscrizione no problem». Pulcinelli chiede scusa - ASCOLI Dopo la retrocessione in Serie C e i disordini allo stadio che fine farà l’Ascoli calcio Il patron Massimo Pulcinelli la iscriverà al prossimo campionato, oppure ...