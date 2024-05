Diana morta di stenti a 18 mesi | Alessia Pifferi condannata dall' ergastolo

(Di lunedì 13 maggio 2024)all': massimo della pena per, la 38enne imputata per l'omicidio pluriaggravato della figlia, appena 18, abbandonata in casa per sei giorni e lasciata morire dinel luglio del 2022. Lo ha deciso la Corte d'Assise del Tribunale di Milano. La sentenza è arrivata dopo una mattinata drammatica in Tribunale. "Seè un'attrice bugiarda, quando esce la mandiamo a Hollywood a lavorare perché è bravissima, ha ingannato tutti", le parole diPontenani, l'avvocato difensore della donna. "Sono stanca di questa famiglia, si sono comportati malissimo, sempre - prosegue Pontenani -. E adesso stanno cercando di tutelarsi perché hanno paura". L'avvocato ...

