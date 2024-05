Dettare il ritmo con poche perse | piano rispettato

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 13 maggio 2024) La partita che Cento cercava da tempo, è arrivata ieri contro Chiusi. In una settimana, la Sella ha ritrovato tutta la voglia e l’atteggiamento che otto giorni fa contro Latina erano mancati, confermandosi in vetta alla poule-salvezza e facendo un passo enorme verso la permanenza in Serie A2. "Bravi i ragazzi, che si sono adeguati alpartita – comincia così l’elogio di Mecacci ai suoi nel post-gara, dopo un augurio speciale per la festa della mamma –. La squadra ha fatto ciò che avevo chiesto alla vigilia, dettando ildella gara e limitando al minimo le sbavature, soprattutto quelle legate alle palle. Ne abbiamo10 in tutto, di cui due negli ultimi 40 secondi di gioco, quando ormai i giochi erano già fatti, provocandone 19. Quando vinci una partita di 15 – prosegue il tecnico –, tenendo a 47 ...