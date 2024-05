Denise Pipitone - la segnalazione da brividi dopo 20 anni | chi stanno cercando

(Di lunedì 13 maggio 2024) News Tv. Ieri, domenica 12 maggio 2024, Piera Maggio è stata ospite di Domenica In. La donna ha parlato delle ultime novità sul caso della figlia, scomparsa 20fa a Mazara del Vallo, in Sicilia e mai più ritrovata. Piera Maggio ha fatto una strana scoperta in casa sua sulla quale ha intenzione di indagare. Inoltre ha parlato di unabomba su. Cosa sta succedendo? (Continuale foto) Leggi anche: Eurovision, Laura Pausini rompe il silenzio su Angelina Mango Leggi anche: Marica Pellegrinelli è diventata mamma: la reazione dell’ex Eros Ramazzotti Piera Maggio non si arrendeè scomparsa all’età di 4, il 1° settembre 2004 da Mazara del ...

Piera Maggio , mamma di Denise Pipitone , parla a Domenica In delle cimici trovate in casa a venti anni dalla scomparsa della figlia e di una nuova segnalazione che stanno verificando: "Ogni immagine che verosimilmente può essere mia figlia non la ...

Denise Pipitone, si riaccende la speranza. Arriva una nuova segnalazione - denise Pipitone, si riaccende la speranza. Arriva una nuova segnalazione - TRAPANI Si riaccende la speranza di ritrovare denise Pipitone, la bambina di quattro anni scomparsa a Mazara del Vallo, in provincia di Trapani, il primo settembre 2004. La mamma, Piera maggio, non ha ...

Denise Galatà morta in gita scolastica, la mamma: “Avevo fiducia, me l’hanno riportata in una bara. Chiedo giustizia” - denise Galatà morta in gita scolastica, la mamma: “Avevo fiducia, me l’hanno riportata in una bara. Chiedo giustizia” - Barbara Ciricosta, madre della 18enne annegata nel fiume Lao, in Calabria: “La scuola non ci ha spiegato niente. Mia figlia era già caduta in acqua e voleva andare via” ...

La madre di Denise Pipitone: "Ho visto la foto di una ragazzina straordinariamente somigliante a mia figlia" - La madre di denise Pipitone: "Ho visto la foto di una ragazzina straordinariamente somigliante a mia figlia" - "Ci hanno fatto vedere la foto di una ragazza che somiglia straordinariamente alla mia denise". A parlare, ospite di Mara Venier a Domenica In nel giorno della festa della mamma, è la madre Piera Magg ...