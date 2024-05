Denise Pipitone - la madre | C’è una ragazza straordinariamente simile a lei

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di lunedì 13 maggio 2024), una nuova speranza per ritrovarla. La: «C’è unaa lei» Una nuova speranza di ritrovaresi accende in seguito alle ultime dichiarazioni della, Piera Maggio, che da 20 anni non ha mai smesso di cercare la figlia scomparsa da Mazara del Vallo il primo settembre 2004. Ha detto Piera Maggio: «C’è un’altra minore che è stata fotografata in un gruppo di persone che è davvero somigliante a mia figlia. Quell’immagine risale a molti anni fa e stiamo cercando di individuare l’anno. Io non ho mai perso la speranza. Sono caduta a terra emotivamente tante volte, adesso per esempio non è un periodo semplice per me. Io non voglio demordere anche sulla diffusione delle ...