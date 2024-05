Denise Galatà morta in gita scolastica - la mamma | Avevo fiduci - me l’hanno riportata in una bara Chiedo giustizia

(Di lunedì 13 maggio 2024) Rizziconi (Reggio Calabria), 13 maggio 2024 – BarCiricosta, madre dia 18 anni in– annegata in un fiume, stava facendo rafting -, ricorda ogni istante di quella mattina di maggio 2023. “L’ho accompagnata a prendere l’autobus, erano le sei e mezzo. E mein una”. La voce s’incrina, piange.aveva solo 18 anni. "Aveva una vita davanti, voleva andare a Roma a studiare medicina. Una cosa assurda, un dolore atroce”. Dieci indagati, ora due richieste di rinvio a giudizio. Cosa si aspetta? "Credo nella legge, voglioper mia figlia”. Quel giorno c’era l’allerta meteo. “Noi genitori non sapevamo che cosa andavano a fare i ...

