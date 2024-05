Delitto di Garlasco - luci e ombre nell’omicidio di Chiara Poggi

Leggi tutta la notizia su ilcorrieredellacitta

(Di lunedì 13 maggio 2024) Ildiè l’omicidio di, 26 anni, uccisa la mattina del 13 agosto 2007 nella villetta di famiglia a. Alberto Stasi – Ilcorrieredellacittà.com Per la sua morte, è stato condannato Alberto Stasi, che all’epoca dei fatti era il fidanzato di. L’omicidio diÈ il 13 agosto del 2007. L’orologio segna le 13.52. Con una chiamata al 118 inizia il giallo di, un piccolo comune in provincia di Pavia. A un operatore del 118, dall’altra parte del telefono, una voce maschile riferisce poche parole, ma destinate a entrare nella memoria collettiva. «Credo che abbiano ucciso una persona, ma non ne sono sicuro… forse è viva. C’è sangue dappertutto e lei è sdraiata per terra». La ...