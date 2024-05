Delegazioni arabe a Napoli - Della Gatta Ance Campania | Pronti ad accogliere gli investiment - abbiamo metodo e buona reputazione

Vela - Last Chance Regatta 2024 : non arriva il pass olimpico per l’Italia nel 49er Sorride a metà l’Italia della Vela alla 55ª Semaine Olympique Française di Hyères, dove è in corso questa settimana la Last Chance Regatta 2024 che assegna gli ultimi posti in vista dei Giochi Olimpici di Parigi. Già ieri la nostra Nazionale aveva ...

Vela - Last Chance Regatta : doppietta azzurra nel 470. Niente pass olimpico diretto nel 49er Venerdì dalle emozioni contrastanti alla 55ª Semaine Olympique Française di Hyères, evento comprendente la Last Chance Regatta 2024, torneo preolimpico di Vela che mette in palio gli ultimi pass in vista dei Giochi di Parigi 2024. L’Italia ha ...