Debacle Nole - è la chance di Sinner Roma perde un altro campione E Jannik può diventare numero 1 senza giocare al Roland Garros

(Di lunedì 13 maggio 2024) Quella borraccia caduta dagli spalti e la ferita alla testa del re del tennis. Un nefasto entrée d’eliminazione dal torneo di Novak Djokovic, ieri appena 5 game contro il cileno-rivelazione Tabilo, che vince 6-2, 6-3 davanti al pubblico incredulo del centrale. Nel tabellone si aprono praterie per incoronare il re del Foro e aumentano ledidi1 al...anche. Possibile, sì, ma solo se il serbo si fermerà prima della finale. Prima però c’è da capire come sta il sovrano del tennis mondiale. Sabato – dopo la botta della sera prima – si era presentato ai campi scherzando: casco in testa, selfie e autografi con la folla, insomma tutto ok. Ma dopo il match di ieri qualche dubbio viene: "Sotto forte ...