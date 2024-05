De Maggio | Conte-Napoli - ho una notizia importante

(Di lunedì 13 maggio 2024) Secondo Valter De, : Antoniopotrebbe diventare il nuovo allenatore del. De Laurentiis riflette, la decisione finale è attesa a breve. Il futuro della panchina delsembra sempre più vicino a una svolta decisiva. Secondo quanto riportato dal giornalista Valter Deai microfoni di Radio Goal, Antonioe Aurelio De Laurentiis sarebbero in una fase di riflessione per valutare l’eventuale approdo del tecnico salentino in azzurro.: le ultime da De“C’è un silenzio assordante delper quello che concerne il futuro allenatore – ha dichiarato De– Prima avevamo detto che c’era stata una frenata per Antonio. Ma la ...

Secondo le ultime previsioni Meteo Napoli , le prossime ore saranno caratterizzate da generali condizioni di cielo sereno, con una temperatura massima di 23°C. Situazione in tempo reale riportata dal sito il Meteo .it: Secondo la rilevazione della ...

I ciclisti del Giro E, che precede il Giro d'Italia, si sono fermati in via Leonardi Cattolica nel punto dove è morta Sara Romano, in segno di omaggio.Continua a leggere

Atalanta – Juventus: cronaca diretta live e risultato in tempo reale - Atalanta – Juventus: cronaca diretta live e risultato in tempo reale - La partita Atalanta - Juventus di Mercoledì 15 maggio 2024 in diretta: formazioni e cronaca con tabellino in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming la finale della Coppa Italia Frecciarossa 2023-2 ...

A Brescia street food e musiche internazionali con Cucine a Motore - A Brescia street food e musiche internazionali con Cucine a Motore - Dal 17 al 19 maggio piazza Tebaldo Brusato diventerà un palcoscenico ... Nanninella: Gustosi fritti napoletani che portano il sole e il sapore delle strade di napoli direttamente al tuo palato. Da ...

Napoli, Premio Elsa Morante: Dacia Maraini, Fiorella Mannoia, Silvia Avallone, Giordano Bruno Guerri e la grande cultura italiana in città - napoli, Premio Elsa Morante: Dacia Maraini, Fiorella Mannoia, Silvia Avallone, Giordano Bruno Guerri e la grande cultura italiana in città - Tutto pronto per il Premio Elsa Morante 2024, l’evento culturale di maggior prestigio e più larga comunicazione made in Campania napoli, 13 maggio – Alle ore 10 del 15 maggio presso l’Auditorium dell ...