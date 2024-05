Dazn e Tim TREMANO | la decisione del Tar sulla MULTA per i diritti tv cambia tutto!

Il Tar conferma le multe dell’Antitrust a Tim e Dazn per l’intesa sui diritti tv della Serie A - Il Tar conferma le multe dell’Antitrust a Tim e dazn per l’intesa sui diritti tv della Serie A - A quasi un anno dalla decisione dell'Antitrust, il Tar del Lazio ha confermato le multe a Tim e dazn per i diritti tv della serie A 2021/2024. Accolti i ricorsi di Sky e Fastweb.

777 Partners, Pasko e Wander rimossi dal CdA della divisione calcio - 777 Partners, Pasko e Wander rimossi dal CdA della divisione calcio - Secondo il sito di inchiesta Josimar, il fondo statunitense (proprietario anche del Genoa) si ritirerà dall’operazione di acquisto dell’Everton.

Champions, Europa League e Conference: scelti gli arbitri per le finali. Kovacs per l'Atalanta, Dias alla Fiorentina - Champions, Europa League e Conference: scelti gli arbitri per le finali. Kovacs per l'Atalanta, Dias alla Fiorentina - Attraverso i propri profili social la Uefa ha anticipato quelle che saranno le scelte arbitrali per le finalissime dei propri tornei continentali più importanti..