(Di lunedì 13 maggio 2024) Volkswagen, BMW e Mercedes contrarie al sempre più probabile aumento deiimportate in Europa. Il mercato cinese è vitale per loro...

La «sovracapacità» del Dragone rischia di affondare l’industria americana. E così la Casa Bianca pensa di tassare le importazioni cinesi in alcuni settori strategici come semiconduttori, batterie e pannelli solari. Continua a leggere

Dazi sulle elettriche cinesi, i produttori tedeschi non ci stanno. Intanto gli Stati Uniti preparano un maxi-piano anti-Cina - dazi sulle elettriche cinesi, i produttori tedeschi non ci stanno. Intanto gli Stati Uniti preparano un maxi-piano anti-Cina - L’ormai più che probabile aumento dei dazi doganali sulle auto elettriche prodotte in Cina e importate in Europa divide i produttori europei. Se Stellantis e Renault si dicono favorevoli a un ...

Usa-Cina, la Casa Bianca pronta ad annunciare le nuove tariffe per le importazioni dalla Cina - Usa-Cina, la Casa Bianca pronta ad annunciare le nuove tariffe per le importazioni dalla Cina - La Casa Bianca è pronta a presentare il nuovo schema di dazi per le importazioni di beni dalla Cina. Secondo alcune fonti citate dalla CNN infatti già in settimana potrebbe arrivare l'annuncio delle n ...

Borsa, Cina giù per l’annuncio dei dazi Usa sull’auto elettrica ma l’export da record - Borsa, Cina giù per l’annuncio dei dazi Usa sull’auto elettrica ma l’export da record - Le Borse cinesi aprono la seduta negative scontando l’atteso annuncio dei dazi Usa a carico dell’import dei prodotti made in China a basso… Leggi ...