Dati - metodi e linguaggi della transizione ecologica protagonisti a ‘Echi

(Di lunedì 13 maggio 2024) (Adnkronos) – Due giorni dedicati ai professionisticomunicazione esostenibilità in cerca di nuovi approcci al racconto, al fine di rispondere in modo più efficace e mirato alle aspettative dell’opinione pubblica e delle istituzioni. E' quanto andato inscena venerdì 10 e sabato 11 maggio a Milano, per la prima edizione L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato.

Milano, 13 mag. (Adnkronos) – Due giorni dedicati ai professionisti della comunicazione e della sostenibilità in cerca di nuovi approcci al racconto della transizione ecologica , al fine di rispondere in modo più efficace e mirato alle aspettative ...

(Adnkronos) – Due giorni dedicati ai professionisti della comunicazione e della sostenibilità in cerca di nuovi approcci al racconto della transizione ecologica , al fine di rispondere in modo più efficace e mirato alle aspettative dell’opinione ...

Rinnovabili, in Sardegna scatta la moratoria per 18 mesi. Parte la rivalutazione del Piano paesaggistico regionale - Rinnovabili, in Sardegna scatta la moratoria per 18 mesi. Parte la rivalutazione del Piano paesaggistico regionale - Chi semina vento raccoglie tempesta. E chi vuole disseminare nel territorio sardo pale eoliche, ma anche pannelli fotovoltaici, rischia oggi di trovarsi davanti a un muro: per 18 mesi non sarà più pos ...

Arredobagno: l'impatto della direttiva sulle "Case Green" - Arredobagno: l'impatto della direttiva sulle "Case Green" - Dj 30 Industrials Average 39.513 INV. Nasdaq 16.341 INV.

Rapporto ASviS: l’Italia nel 2050 - Rapporto ASviS: l’Italia nel 2050 - Il Rapporto ASviS sugli scenari dell’Italia al 2050 apre il Festival dello Sviluppo Sostenibile a Ivrea: gli impatti della transizione energetica ...