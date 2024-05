Dati duplicati all’interno dei database aziendali | perché è un problema

Morbillo - italiani creano database mondiale pubblico con dati aggiornati Roma, 29 feb.(Adnkronos Salute) - L'universo del Morbillo in un unico database pubblico e accessibile per conoscere l'andamento epidemiologico globale e le strategie messe in atto dai Paesi. E' il lavoro realizzato dall'epidemiologo Massimo ...

Morbillo - italiani creano database mondiale pubblico con dati aggiornati Roma, 29 feb.(Adnkronos Salute) - L'universo del Morbillo in un unico database pubblico e accessibile per conoscere l'andamento epidemiologico globale e le strategie messe in atto dai Paesi. E' il lavoro realizzato dall'epidemiologo Massimo ...