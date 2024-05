Dario - Linda e Karina sono i tre nuovi naufraghi de L’Isola dei Famosi

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di lunedì 13 maggio 2024) A meno di un mese dalla fine della 18esima edizione dedei, gli autori hanno deciso di buttare nel cast tredi zecca: il comicoCassini (visto recentemente a Ballando con le Stelle), la modellaMorselli (vista in una passata edizione di Pechino Express: era la #Mannequin in coppia con Rachele Fogar) e la modellaSapsai. (Poi qualcuno mi spiegherà come mai in un reality visto in maggioranza da donne etero e uomini gay vengano arruolate bellissime ragazze per tutti i gusti e un solo modello che ci deve bastare finché non verrà eliminato, ma dettagli).Cassini,Morselli eSapsai (magari fosse stataCascella!) si dovranno ...