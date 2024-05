Dall’Albania ad Acilia per sfuggire all’arresto | catturato pusher

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di lunedì 13 maggio 2024) Ladispoli, 13 maggio 2024 – Gli agenti del X Distretto Lido di Roma, invece, hanno rintracciato un 31enne, di origine albanese, presso un’altra struttura ricettiva sita in via di Malafede. Gli investigatori, giunti sul posto, l’hanno identificato, accertando che lo stesso era colpito da un mandato di arresto europeo ai fini estradizionali emesso dalle autorità albanesi, dovendo espiare una pena residua complessiva di 3 anni, 11 mesi e 22 giorni di reclusione per il reato di produzione e traffico internazionale di stupefacenti. Per tali motivi l’uomo, terminate le attività di rito, è stato tratto in arresto e associato presso la casa circondariale di Regina Coeli. Per dovere di cronaca, e a tutela di chi è indagato, ricordiamo che un’accusa non equivale a una condanna, che le prove si formano in Tribunale e che l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di ...