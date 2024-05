Dal metodo Sartori alla gestione Thiago Motta | i segreti del Bologna

Leggi tutta la notizia su notizie

(Di lunedì 13 maggio 2024) 12 maggio 2024: una data che resterà impressa nella mente dei tifosi del. Una qualificazione in Champions League inaspettatavigilia. Il sogno Champions League per ilè diventato realtà al termine di Atalanta-Roma. Il triplice fischio della sfida di Bergamo ha regalato la matematica qualificazionecompetizione europea con due giornate di anticipo. Un traguardo storico, meritato e non raggiunto per caso. Idelche sogna in grande – Notizie.com – © LapresseDietro c’è una lunga e ottima programmazione del presidente Saputo. Ma anche il duro lavoro die del tecnico. Un traguardo storico raggiunto a distanza di 60 anni, ma naturalmente ora il lavoro non è assolutamente finito ...