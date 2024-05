Dai movimenti della testa si può capire se una persona è psicopatica - secondo uno studio

(Di lunedì 13 maggio 2024) Un team di ricerca statunitense ha determinato che le persone con unalitàtendono a muovere lain un certo modo. Ecco cosa è stato scoperto da un'indagine condotta in un carcere.

