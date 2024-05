(Di lunedì 13 maggio 2024) Una vita passata nel mondo del(ne fa parte dal 1977). E da dodici anni presidente della Misericordia Campo di Marte e nel Cda del Coordinamento delle Misericordie fiorentine. Alberto, candidato nella lista di Forza Italia e grande sostenitore del candidato di centrodestra Eike Schmidt, lancia il suo progetto, in sei step, in favore delle Pubbliche Assistenze della città. "Fin dalincontro ho voluto raccontare a Eike cosa è davvero ila Firenze ed anche i problemi che vive. Gli ho raccontato che mai nessuna forza politica ha presentato un pacchetto di interventi utili ad aiutare le associazioni"., quindi, propone di aumentare i defibrillatori pubblici organizzando anchedia ...

Dai benefit alle lezioni di primo soccorso. La ricetta di Locchi per il volontariato - Dai benefit alle lezioni di primo soccorso. La ricetta di locchi per il volontariato - Alberto locchi, presidente della Misericordia Campo di Marte, propone un progetto in sei step per sostenere le Pubbliche Assistenze di Firenze, incluso l'aumento dei defibrillatori pubblici e l'apertu ...