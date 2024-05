Dai battesimi ai passaporti fake | così costruivano i falsi connazionali

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di lunedì 13 maggio 2024) Dall'avo rubato ai, per inventare un albero genealogico in cui i discendenti sono magicamente quasi tutte femmine, in modo da far perdere le tracce del cognome italiano e ottenere la cittadinanza per discendenza. È il sistema al centro di quello che si sta rivelando un business, che potrebbe avere sullo sfondo organizzazioni criminali, e che viene messo in atto soprattutto in Sudamerica, dove ogni giorno i consolati italiani sfornano centinaia dia neo cittadini per diritto di sangue. Uno scandalo, portato alla luce dalla denuncia del deputato di Fratelli d'Italia, Andrea Di Giuseppe, e che si sta allargando, perché è il fulcro di un'inchiesta della Procura di Roma ma anche oggetto di controlli a pioggia della Farnesina. Il ministro degli Esteri Antonio Tajani, infatti, ha disposto ispezioni mirate nelle sedi ...