Cutrone | 'Torno in A con il Como e sono più maturo rispetto al Milan La Nazionale resta un sogno - è solo l'inizio'

Il Como pareggia 1-1 con la Samp doria e mantiene il secondo posto, con un punto di vantaggio sul Venezia. Gli azzurri sostenuti da oltre 2000 tifosi lariani, hanno giocato una partita gagliarda, dominando come gioco il primo tempo, senza però ...

Manuel Locatelli celebra Patrick Cutrone . E rivela la storia di rinascita che c’è dietro il trionfo del Como , che ha conquistato la promozione in Serie A. Il centrocampista della Juventus ha pubblicato sui social la foto del bomber mentre bacia ...

Patrick Cutrone , attaccante del Como, ha parlato a La Gazzetta dello Sport dopo la promozione ottenuta con i lariani La promozione del Como in Serie A ha il volto felice di Patrick Cutrone . L’ex ragazzo prodigio del Milan adesso ha 26 anni e si ...

Cutrone: "Torno in A più maturo. Fabregas Quando parla è legge" - cutrone: "Torno in A più maturo. Fabregas Quando parla è legge" - L'attaccante lanciato dal Milan si era smarrito, ma a como ha segnato 14 gol: "Che orgoglio. E sogno sempre la Nazionale, magari tra due anni..." ...

Cutrone MVP della Serie BKT 2023/2024 - cutrone MVP della Serie BKT 2023/2024 - La promozione nella massima categoria davanti al pubblico di casa da trascinatore del como. Non poteva esserci serata migliore per l’attaccante lariano Patrick cutrone che festeggia in un colpo solo s ...