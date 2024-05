Crosetto - ' mai parlato di separazione delle carriere'

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 13 maggio 2024) "Non ho maidiin vita mia, perché è un argomento tecnico che non mi ha mai appassionato e che quindi non ho nemmeno mai approfondito; sono invece sempre stato contrario per principio alla dipendenza dei Pm dall'esecutivo e questo l'ho detto anche in modo chiaro, più volte, pubblicamente. L'ultima ieri". Lo precisa su X il ministro della Difesa, Guido. "Sono da sempre contrario - prosegue- alla carcerazione preventiva (per chiunque e sempre!) che non sia assolutamente necessaria per la gravità dei reati e la reale pericolosità dei soggetti. Sono da sempre contrario alla pubblicizzazione di atti, intercettazioni, teoremi vari, fino alla sentenza di primo grado. Sono garantista verso chiunque". "Non sono particolarmente amico di Toti - ...