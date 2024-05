Cronaca di una riforma solo annunciata | voto in condotta e lotta ai diplomifici - i grandi annunci di Valditara fermi al palo

(Di lunedì 13 maggio 2024) I due disegni di legge procedono con lentezza. Il secondo non è neppure arrivato in parlamento. Tutte le novitàate a più riprese dal ministro sono ormai considerate cosa fatta dalle famiglie italiane. Non è così

I fatti del 13 Maggio: scontro nel governo, Eurofestival, avanza la Russia - I fatti del 13 Maggio: scontro nel governo, Eurofestival, avanza la Russia - E' il 13 Maggio 2024. Ecco i principali fatti in Italia e nel mondo ed i titoli dei quotidiani.

Conte aizza i pm: "Rivedo Tangentopoli e P2" - Conte aizza i pm: "Rivedo Tangentopoli e P2" - Il leader del M5s attacca le riforme e "la svolta autoritaria del governo". La Lega: "Affermazioni gravi" Doveva essere la giornata finale del congresso dell'Associazione Nazionale Magistrati. È stato ...