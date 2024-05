Costa Rica - all’Ambasciata si celebra la Giornata della ricerca italiana nel mondo

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di lunedì 13 maggio 2024) L’Ambasciataa San Josè indi cui l’Ambasciatore Alberto Colella per la prima volta hato la settima edizionenel(GRIM) con l’organizzazione di un seminario su “Il contributo italiano allascientifica in”. L’evento è stato organizzato in collaborazione con l’Università del(UCR) nella prestigiosa Cittàdell’ateneo. L’obiettivo principale dell’evento era quello di evidenziare l’immagine dell’Italia come creatore di scienza e innovazione di qualità, nonché dire ...