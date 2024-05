Così la Palestina è diventata un laboratorio | parla Loewenstein

(Di lunedì 13 maggio 2024) L’utilizzo dellacomeper metodi di controllo e segregazione delle popolazioni è il tema su cui si basa. Come Israele esporta la tecnologia dell’occupazione in tutto il mondo, pluripremiato saggio – edito in Italia da Fazi Editore – di Antony, giornalista investigativo australiano, autore di bestseller, regista e cofondatore di InsideOver.

Anche da Terlizzi si alza la voce per i diritti umani in Palestina - Anche da Terlizzi si alza la voce per i diritti umani in palestina - Come comunità locali vogliamo rompere questo intollerabile silenzio delle istituzioni. Con un sollecito umanitario urgente chiediamo ai nostri rappresentanti di dotarci di atti precisi, chiari e conco ...

Anche da Giovinazzo si alza la voce per i diritti umani in Palestina - Anche da Giovinazzo si alza la voce per i diritti umani in palestina - Come comunità locali vogliamo rompere questo intollerabile silenzio delle istituzioni. Con un sollecito umanitario urgente chiediamo ai nostri rappresentanti di dotarci di atti precisi, chiari e conco ...

Gaza, la protesta arriva al Salone del libro: scontri tra manifestanti e polizia - Gaza, la protesta arriva al Salone del libro: scontri tra manifestanti e polizia - Torino – La voce del dissenso, il “ cessate il fuoco” arriva anche al Salone del Libro di Torino. Alcune centinaia di attivisti si sono radunati nel piazzale per il presidio “Tutti gli occhi su Rafah” ...