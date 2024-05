Così Giorgia cambierà anche l' Europa Intervista ad Arianna Meloni

Così il Partito comunista cinese si compra il sole della Sardegna In Sardegna sta per essere attuato il più importante progetto solare europeo. Protagonista: un'azienda del Partito comunista cinese. The post Così il Partito comunista cinese si compra il sole della Sardegna appeared first on InsideOver.

Da Scurati a Giannini : così l'intellettuale organico diventa capo partito Che succede? Sono in corso le grandi manovre per gettare sul governo Meloni l'ombra della «dittatura morbida», dipingere Palazzo Chigi come un Giano Bifronte che in Europa è un partner affidabile e pragmatico, mentre in Italia ci dà dentro con la ...