Cos' è la sugar tax che il governo vuole introdurre

Giusto in tempo per la stagione estiva. Dopo quattro anni di rinvii, salvo sorprese dell’ultimo minuto, la sugar tax entrerà in vigore il prossimo 1 luglio . l’imposta che va a tassare tutte le bibite zuccherate naturalmente o artificialmente, era ...

Roma, 12 maggio 2024 – Primo luglio 2024. È la data fissata dal governo per l'entrata in vigore della Sugar Tax, ovvero l'imposta sulle bevande dolcificate. La misura era stata inizialmente rinviata al 2026 ma poi l'esecutivo ha cambiato idea, ...

Nell'emendamento del governo al Dl Superbonus bollinato d alla Ragioneria e presentato nella notte fra venerdì è sabato c'è anche l'ennesima proroga di due anni all'entrata in vigore della plastic tax al 1° luglio 2026. A sorpresa, invece , per la ...

Sugar Tax, Pierini (Assobibe): "Colpita filiera, ci sarà calo acquisti materie prime e consumi" - sugar Tax, Pierini (Assobibe): "Colpita filiera, ci sarà calo acquisti materie prime e consumi" - 'Auspico faccia fine plastic tax. Norma aumenterà fiscalità del 14% per litro bevanda, colpita 100% produzione' ...