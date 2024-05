Corruzione | Salvini - ' no dimissioni Tot - giustizia faccia in fretta' **

(Di lunedì 13 maggio 2024) Roma, 13 mag. (Adnkronos) - "Spero che quello che è accaduto non blocchi tutti i cantieri aperti che abbiamo a Genova e in Liguria. In un Paese civile si è colpevoli quando si è condannati in un Tribunale, non su un giornale o su un talk show televisivo. Penso che nessuno, qualunque lavoro, debba dimettersi senza che si stato condannato, altrimenti torniamo in Unione sovietica, spero che lain". Lo ha affermato il vicepresidente del Consiglio e segretario della Lega, Matteo, ospite di 'Non stop news' su Rtl 102.5. "Non commento i modi,i tempi, la necessità dell'arresto -ha aggiunto- spero cheno sapere inai liguri e agli italiani se qualcuno ha sbagliato e se qualcuno sbaglia paga. Un conto è il decoro, un conto è ...

