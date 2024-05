Corruzione | Salvini - ‘no dimissioni Tot - giustizia faccia in fretta’**

(Di lunedì 13 maggio 2024) Roma, 13 mag. (Adnkronos) – “Spero che quello che è accaduto non blocchi tutti i cantieri aperti che abbiamo a Genova e in Liguria. In un Paese civile si è colpevoli quando si è condannati in un Tribunale, non su un giornale o su un talk show televisivo. Penso che nessuno, qualunque lavoro, debba dimettersi senza che si stato condannato, altrimenti torniamo in Unione sovietica, spero che lain fretta”. Lo ha affermato il vicepresidente del Consiglio e segretario della Lega, Matteo, ospite di ‘Non stop news’ su Rtl 102.5. “Non commento i modi,i tempi, la necessità dell’arresto -ha aggiunto- spero cheno sapere in fretta ai liguri e agli italiani se qualcuno ha sbagliato e se qualcuno sbaglia paga. Un conto è il decoro, un conto è un reato. Non siamo in Iran dove la ...

Roma, 13 mag. (Adnkronos) - "Spero che quello che è accaduto non blocchi tutti i cantieri aperti che abbiamo a Genova e in Liguria. In un Paese civile si è colpevoli quando si è condannati in un Tribunale, non su un giornale o su un talk show ...

Toti arrestato, accuse di corruzione anche nella sanità. Cosa non torna della privatizzazione e il falso sui dati Covid - Toti arrestato, accuse di corruzione anche nella sanità. Cosa non torna della privatizzazione e il falso sui dati Covid - C'è la sanità nel nuovo fronte dell'inchiesta per corruzione che ha travolto il governatore della Liguria Giovanni Toti e la sua amministrazione. Da una parte ...

Volkswagen Passat, la prova de Il Fatto.it – Buona la nona (generazione) – FOTO - Volkswagen Passat, la prova de Il Fatto.it – Buona la nona (generazione) – FOTO - Negli ultimi cinquant’anni sono più di 30 milioni gli automobilisti che hanno scelto di mettersi alla guida di una Volkswagen Passat. Più longeva della Golf, arriva oggi la nona generazione di un mode ...

Toti, Salvini: dimissioni per decoro Non siamo in Iran - Toti, salvini: dimissioni per decoro Non siamo in Iran - Roma, 13 mag. (askanews) – “Un conto è il decoro, un conto è un reato, Non siamo in Iran, siamo in una paese libero e quindi al di là del decoro, se uno commette un reato deve dimettersi altrimenti no ...