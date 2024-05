Correggio - aggredisce i carabinieri e viene denunciato

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 13 maggio 2024)(Reggio Emilia), 13 maggio 2024 - Idella caserma di Bagnolo hannoun uomo di 41 anni, abitante a, che sabato scorso si è reso responsabile di un episodio violento seguito a un incidente stradale. E’ accaduto in via della Pace a, dove il 41enne, pare in stato di ebbrezza alcolica, aveva provocato un lieve incidente. La polizia locale ha eseguito gli accertamenti, ma l’uomo non ne voleva sapere di fornire le proprie generalità. Sono arrivati anche i, ma la reazione del 41enne è stata violenta, con calci, pugni e minacce. Alla fine è stato ammanettato, con l’uso dell’apposito spray per cercare di calmarlo. Uno dei militari ha riportato la frattura del dito di una mano, giudicato guaribile in trenta giorni. Il 41enne è stato ...