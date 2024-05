Coppa Italia - ansia Juventus per la finale | si fa male un giocatore fondamentale

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di lunedì 13 maggio 2024) Forte apprensione in casadopo l’ultima sessione di allenamento. L’infortunio di Kenan Yildiz complica i piani di Massimiliano Allegri a due giorni dalladidi mercoledì, alle ore 20:45, contro l’Atalanta. L’attaccante turco non si è allenato a causa di un forte trauma alla spalla destra. Le sue condizioni verranno rivalutate nella giornata di domani al fine di constatare il suo effettivo stato di salute. Pessima notizia vista la situazione generale dell’attacco bianconero: con Chiesa e Milik di rientro da alcuni problemi di salute, l’attuale sterilità offensiva di Vlahovic e quella stagionale di Kean (0 gol fin qui), Yildiz ha rappresentato spesso una carta da giocarsi a partita in corso per scombinare i piani e dare vivacità all’attacco. Buone notizie, invece, per quanto riguarda Alex ...