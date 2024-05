Contro la paura - le parole di Navalny e la sua eredità di speranza

(Di lunedì 13 maggio 2024) L’ultimo libro pubblicato da Scholé, “Io non ho, non abbiatene neanche voi”, raccoglie i pensieri di Aleksejdal 2010 fino all’ultimo post alla moglie, due giorni prima della sua tragica scomparsa. Questo testo non è solo una raccolta di lettere e dichiarazioni, ma una testimonianza vivida e straziante della lotta di un uomoun regime autoritario. Dal tentato di avvelenamento alla prigioniaè una figura emblematica dell’opposizione russa, il cui coraggio è emerso con forza dopo un attentato con il novichok nel 2020. La sua sopravvivenza, grazie a un atterraggio d’emergenza dell’aereo su cui viaggiava, lo ha portato a una dolorosa convalescenza in Germania. Questo evento drammatico non ha fermato la sua determinazione; infatti, nel gennaio 2021, nonostante il rischio di arresto, ha ...

Dopo il calvario che ha confermato il modus operandi di umiliazione, disprezzo ed accanimento sulle vittime da parte del regime Putin iano, il corpo dell’oppositore preso in ostaggio è stato restituito alla madre e un funerale per Alexei Navalny è ...

Alle esequie in migliaia, di generazioni diverse. Il messaggio della moglie Yulia: grazie per l’amore assoluto

Almeno 80 arresti oggi in Russia , secondo Ovd-Info. Alla periferia di Mosca "la polizia contro llava le schede e sequestrava quelle che non contenevano la preferenza per Putin ”, denuncia un responsabile dell’organizzazione che monitora le ...

Il senso della vita nelle parole di Navalny: “Il mio sacrificio per salvare la Russia” - Il senso della vita nelle parole di navalny: “Il mio sacrificio per salvare la Russia” - Un libro raccoglie i pensieri dell’oppositore dal 2010 fino all’ultimo post alla moglie, due giorni prima della morte: lettere e dichiarazioni pronunciate in ...

Da Sakharov a Navalny, che prospettive per la società civile russa - Da Sakharov a navalny, che prospettive per la società civile russa - Il 10 maggio, presso il Collegio F.lli Cairolli (Pavia), si terrà un importante evento, “Da Sakharov a navalny: voci di dissidenti russi”, che aiuterà a comprendere cosa sta accadendo in questo moment ...

Navalnaya: «Putin è un bugiardo, un ladro e un assassino» - Navalnaya: «Putin è un bugiardo, un ladro e un assassino» - «Ad ogni mandato di Putin tutto peggiora. Fa paura immaginare cosa succederà finchè resterà al potere» ...