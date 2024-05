Conte sarà pure un rompiscatole - ma sa vincere come pochi Sportmediaset

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di lunedì 13 maggio 2024) Antonioè quasi certamente il miglior allenatore libero in circolazione ep, stando almeno alle fonti ufficiali, nessuno lo vuole davvero. Ci sono mille voci sul suo futuro. Si parla di lui8 in chiave Milan e si diceche Ibrahimovic e Furlani lo abbiano incontrato in gran segreto venerdì scorso e che tra oggi e domani vedranno i suoi agenti. Si parla diper il Napoli, sarebbe il sogno di De Laurentiis pronto a parlare di bonus ricchissimi per convincerlo.Per la Juve invece si rincorrono voci per cui preferirebbero tenersiMassimiliano Allegri, epescludere il colpo a sorpresa proprio non si può. Sono tutte indiscrezioni i ovviamente, solo voci di corridoio, però non si può non concordare, scrivechepotrebbe far comodo a più di una ...