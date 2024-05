Consulenze su misura per le aziende tessili

(Di lunedì 13 maggio 2024) Lo Spazio Interattivo di Google dedicato al settore Tessile e Moda è aperto a tutti, ma destinato soprattutto alle imprese, i professionisti e gli studenti. Per partecipare basterà registrarsi al link https://rsvp.withgoogle.com/events/prato. Sono previsti interventi da parte di esperti di IA e del settore tessile e moda. Le imprese che operano nel settore potranno prenotare una consulenza in loco con un esperto. I posti disponibili per i seminari e il matchmaking con le imprese sono gratuiti e assegnati in base al numero di iscrizione.

