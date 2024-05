Consigliere si dimette | è accusato di aver molestato la figlia del sindaco

Trenta euro a voto per la prima tornata elettorale e venti per il ballottaggio: questo il tariffario della compravendita delle preferenze a Cercola, in provincia di Napoli , in occasione delle elezioni amministrative del maggio 2023. E' emerso ...

Reggina, a Vibo l’incontro Ripepi-Ballarino: “perché mi massacri”. E il Consigliere risponde così - Reggina, a Vibo l’incontro Ripepi-Ballarino: “perché mi massacri”. E il consigliere risponde così - Incontro casuale oggi a Vibo Valentia tra il consigliere Massimo Ripepi e il patron e DG della Fenice Amaranto Nino Ballarino ...

Meloni: “Il mantra da lasciare ai figli Nella vita non esistono scorciatoie” - Meloni: “Il mantra da lasciare ai figli Nella vita non esistono scorciatoie” - ‘Ho sempre pensato che non sia vera la solidarietà femminile” ha detto la presidente del Consiglio. “Le donne sono tra loro ... “Il mantra da lasciare ai figli Nella vita non esistono scorciatoie” ...

Meloni, la confessione sulla maternità: "I sensi di colpa non si gestiscono". Poi il dolce aneddoto sulla figlia - Meloni, la confessione sulla maternità: "I sensi di colpa non si gestiscono". Poi il dolce aneddoto sulla figlia - In occasione della Festa della mamma, Diletta Leotta ha intervistato Giorgia Meloni. La premier ha parlato del suo rapporto con la figlia, Ginevra, ma anche di quello con la madre, Anna. "La maternità ...