Consigliamo lo stile giusto ai nostri follower sui social

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 13 maggio 2024) C’è chi li considera degli influencer, ma loro si definiscono solo dei "consiglieri di". In molti li fotografano nelle fiere di moda internazionali, i lorohanno migliaia die i loro video sono super cliccati. C’è chi viene addirittura viene appositamente a Rimini per conoscerli. Davide Puricelli e Michela Gentilini, del Vademecum di via Soardi a Rimini, sono sposati e inseparabili da 21 anni, lavorano nel campo della moda da oltre 25. I magazine più importanti (come Vogue) li immortalano spesso, grazie al loro. E oggi stanno diventando sempre più popolari. "Siamo partiti 8 anni fa a fare dei video, dove spieghiamo cosa indossiamo, come abbinare gli outfit, gli stili. Oggi ci fa effetto essere fermati e riconosciuti in aeroporto o sulla metro, fotografati all’estero". La loro notorietà è ...