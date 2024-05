Conflitto in Medio Oriente - UniBg si unisce agli appelli per il cessate il fuoco a Gaza

Articolo pubblicato il 18 Aprile 2024 18:02Durante una visita di Stato in Bulgaria , il Presidente italiano Sergio Mattarella ha sottolineato il rischio tangibile di un allargamento del conflitto in Medio Oriente. Durante il colloquio con il ...

Guterres chiede indagine su attacco a veicolo Onu a Rafah - Guterres chiede indagine su attacco a veicolo Onu a Rafah - Il segretario generale Onu, Antonio Guterres, "condanna tutti gli attacchi contro il personale delle Nazioni Unite e chiede un'indagine approfondita" sull'attacco al veicolo dell'organizzazione vicino ...

Università, «acampada» studentesca per la Palestina: tende in Sant’Agostino - Università, «acampada» studentesca per la Palestina: tende in Sant’Agostino - CITTÀ ALTA. Il presidio nel chiostro grande della sede universitaria è iniziato nel pomeriggio di lunedì 13 maggio.

La ministra spagnola Rego: "Grazie ai giovani europei che occupano per la Palestina" - La ministra spagnola Rego: "Grazie ai giovani europei che occupano per la Palestina" - Durante la seduta del Consiglio dell’Unione europea sulla gioventù, la ministra spagnola della Gioventù e dell'Infanzia Sira Rego ha espresso il proprio supporto alle manifestazioni di protesta in c ...