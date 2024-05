Con la mia traslocazione potrò avere un bambino sano?

Leggi tutta la notizia su gravidanzaonline

(Di lunedì 13 maggio 2024) Gentile dottore, a seguito di due aborti a 5 settimane io e il mio compagno abbiamo deciso di indagare con l’esame del cariotipo. Purtroppo il mio è risultato alterato, riporto il referto:reciproca tra il braccio lungo di un cromosoma 10 e il braccio corto di un cromosoma 17 con punto di rottura, verosimilmente, in 10q11.2 e 17p11.2. L’analisi FISH con sonde alfa centromeriche e whole chromosome paint, specifiche per i cromosomi 10 e 17, ha confermato lareciproca e ha escluso, alla risoluzione painting, il coinvolgimento di altri cromosomi nel riarrangiamento strutturale. Sono parecchio confusa e, in attesa della consulenza genetica, volevo chiederle se ho qualche speranza diun. Aggiungo che sono la seconda di quattro figli tutti sani, quindi la ...