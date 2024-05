Con il pis***o di fuori - ma non eravamo cristiani? | Amedeo Minghi-choc sull' Eurovision

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di lunedì 13 maggio 2024) L'come "Sodoma e Gomorra". A parlare non è il generale Roberto Vannacci, che si è scagliato contro il vincitore svizzero Nemo, ma. "Il maestro", come lo chiamano i fan, noto compositore e autore, tra i tanti brani, del tormentone Vattene amore, presentato al Festival di Sanremo in un memorabile duetto con Mietta. No, alo spettacolo andato in scena la scorsa settimana a Malmoe, in Svezia, non è piaciuto per niente, e più o meno per gli stessi motivi di Vannacci. "Ho provato a guardare per intero il Festival europeo, ma non ci sono riuscito, cioè Sodoma e Gomorra - è il giudizio, tra il serio e l'ironico, pubblicato sui social -. Infatti ha vinto uno svizzero con la gonnellina (Nemo, ndr), ormai è così. Musica niente, tante luci, tanti colori, musica da vedere, non da ascoltare, c'era ...