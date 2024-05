Il nome di Ursula Von Der Leyen non ispira certo simpatia. Da paladina del lockdown a guerrafondaia impenitente, diciamo che si è cucita addosso un abito non proprio comodo. A tal proposito, le sue recenti dichiarazioni sprezz anti di odio nei ...

Dall’incubo Covid sembra che non si possa proprio uscire. Perlomeno dal punto di vista della comunicazione. Tanto che sono ancora in auge i “ bollettini dei contagi” che, in questi giorni, segnalano “un’impennata dei casi” e un incremento del 30% ...

Nel nuovo contesto cyber emerso dopo la pandemia Covid -19 e l’invasione russa dell’Ucraina la collaborazione è la chiave. A dirlo è Paul J. Tortora , direttore del Center for Cyber Security Studies della United States Naval Academy. Come è cambiato ...

Con il Covid e la guerra boom di spesa pubblica. Ora l'Europa riscopra il vero liberalismo - Con il covid e la guerra boom di spesa pubblica. Ora l'Europa riscopra il vero liberalismo - Sospensione delle regole fiscali, statalismo e tanto debito. Il Parlamento che uscirà dalle prossime elezioni dovrà cambiare strada. E l'Italia giocherà un ruolo importante ...

Sette dei dieci quartieri più costosi degli Stati Uniti si trovano in Florida - Sette dei dieci quartieri più costosi degli Stati Uniti si trovano in Florida - La California e New York hanno passato il testimone alla Florida come il luogo degli Stati Uniti con i prezzi delle case più costosi nella più grande economia del mondo. Coral Gables, una città situat ...

Spagna, i socialisti di Sanchez vincono in Catalogna: "Risultato storico" - Spagna, i socialisti di Sanchez vincono in Catalogna: "Risultato storico" - I socialisti spagnoli del premier Pedro Sanchez hanno ottenuto la maggioranza dei voti alle elezioni che si sono svolte ieri in Catalogna e che ...