Computer quantistici e super calcolo - ecco come l' Italia vuole usarli

Dna e computer quantistici insieme per rendere realtà la medicina del futuro . Una collaborazione europea finanziata con 3,5 milioni di dollari mette insieme esperti di entrambi i settori per affrontare uno dei problemi più impegnativi: l’analisi ...

Ecco come l'Italia vuole usare super calcolo e computer quantistici - Ecco come l'Italia vuole usare super calcolo e computer quantistici - Nel nascente centro nazionale dedicato, finanziato dal Pnrr, si studiano applicazioni dall'agricoltura ai soccorsi, dalle previsioni meteo alle telecomunicazioni spaziali ...

Un cambiamento di paradigma nella RAM sta per rendere l’informatica inarrestabile - Un cambiamento di paradigma nella RAM sta per rendere l’informatica inarrestabile - Gli scienziati hanno svelato il segreto per quello che viene definito come il “chip di memoria del futuro”.

Il Crs4 entra nell'organizzazione mondiale per la quantistica - Il Crs4 entra nell'organizzazione mondiale per la quantistica - QWorld è l’organizzazione internazionale con 29 nazioni che riunisce ricercatori ed esperti di informatica provenienti da tutto il mondo con lo scopo di divulgare tecnologie e software per formare la ...