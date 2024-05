Comprano un calciatore - ma al suo posto va il gemello | lo strano caso alla Dinamo Bucarest

Dinamo Bucarest truffata: comprano Edgar, ma finora è sceso in campo il gemello Edelino - Dinamo bucarest truffata: comprano Edgar, ma finora è sceso in campo il gemello Edelino - A gennaio la Dinamo bucarest tessera il difensore centrale Edgar Ie, ex Barcellona ed ex nazionale portoghese. Ma in campo sarebbe andato il gemello «scarso» Edelino. Che non parla nemmeno inglese ...