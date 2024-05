Como | si chiude nel bagno dell’autosilo - poi picchia gli agenti intervenuti Senzatetto arrestato

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 13 maggio 2024), 13 maggio 2024 – Botte ai poliziottiper identificarlo dopo che si era chiuso in un. Un 34enne è statoieri, domenica 12 maggio, dopo aver aggredito due poliziotti a. L'uomo, undi origine nigeriana, senza permesso di soggiorno e noto alle forze dell’ordine per una serie di accuse riguardanti aggressioni, si era chiuso in una toilette a disposizione dei clienti dell'autosilo Valduce di via Dante. Dal momento che il soggetto era già noto per aver più volto importunato gli utenti della struttura, un dipendente ha chiamato la polizia. Glidella volantesul posto hanno rintracciato l'uomo in via Aldo Moro; durante le procedure di identificazione, però, il 34enne ha iniziato a insultare ...