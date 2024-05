Como in Serie A - Fabregas | In sei mesi abbiamo compiuto un’impresa

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 13 maggio 2024) Cesc, tecnico delassieme a Osian Roberts, intervistato da Dazn, ha parlato della promozione inA dopo 21 anni dall’ultima volta. Prima nella veste di giocatore, poi in quella di allenatore, il catalano ha contribuito a questo significativo risultato, rientrando di diritto tra i maggiori protagonisti della storia recente del club: “Stiamo festeggiando con tutta la squadra e la gente del club. C’è grande felicità per tutti, dopo tanto tempo è giusto celebrare al meglio”. Parlando nelle vesti di tecnico, ha spiegato meglio il suo percorso: “L’esperienza in Primavera è stata molto importante per me, era la prima da allenatore e mi ha fatto capire diverse cose, soprattutto come parlare con i giocatori per aiutarli a credere nelle loro potenzialità e creare la mentalità per vincere tutte le partite. Ho cercato di fare la ...