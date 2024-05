Como - il ds Ludi promette | Difenderemo la Serie A con tutte le nostre forze

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 13 maggio 2024) Carlalberto, ex calciatore e attuale direttore sportivo del, è intervenuto ai microfoni di ‘Radio Anch’io Sport’, su Rai Radio 1, per commentare la promozione inA: “E’ una soddisfazione da condividere con tutti, rendendo onore a una squadra che ha performato anche oltre le aspettative.la massimaconlee lavoreremo molto. C’è già un progetto di rifacimento del Sinigaglia, che è uno degli stadi più belli d’Europa e vogliamo che sia congruo per laA: è solo questione di tempo“. “La famiglia Hartono ha lavorato innanzitutto sulla comunità, per poi investire sulla squadra e ambire alla promozione. Mi auguro che ilpossa essere un esempio da seguire a livello ...