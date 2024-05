(Di lunedì 13 maggio 2024), 13 maggio 2024 - Si è svolta questa mattina al Teatro Sociale dila finale della decima edizione di “!”, organizzata da Confindustrianell’ambito del progetto lanciato da Federmeccanica in accordo con il Ministero dell’Istruzione e del Merito, per orientare glidelle scuole primarie al “saper fare”, a cui hanno aderito 11 scuole comasche, per un totale di 600 allievi. I piccolie le loro maestre hanno costruito, a partire da un kit fornito da Federmeccanica, un giocattolo che avesse quale unica caratteristica vincolante quella di essere mobile. Un’esperienza di creatività e conoscenza, che ha spinto i piccoli inventori a utilizzare in modo creativo alcune delle conoscenze acquisite in ambito disciplinare. Questa ...

Como, "Eureka! Funziona!": premiati i migliori giocattoli realizzati dagli studenti - como, "eureka! Funziona!": premiati i migliori giocattoli realizzati dagli studenti - La premiazione a Teatro Sociale, organizzata da Confindustria como nell’ambito del progetto lanciato da Federmeccanica ...

Eureka! Funziona! I geniali giocattoli di 11 scuole primarie comasche: vince l’Idrovulcano di Brunate - eureka! Funziona! I geniali giocattoli di 11 scuole primarie comasche: vince l’Idrovulcano di Brunate - Si è svolta questa mattina al Teatro Sociale di como la finale della decima edizione di eureka! Funziona!, organizzata da Confindustria como nell’ambito del progetto lanciato da Federmeccanica in acco ...

Ele descobriu a cura para a ressaca e, com ela, fundou empresa que já vale mais de R$ 20 milhões - Ele descobriu a cura para a ressaca e, com ela, fundou empresa que já vale mais de R$ 20 milhões - “Work hard, play hard”. Quando trabalhava na Deloitte, uma das quatro maiores empresas contábeis do mundo (Big Four), Felipe Rebelatto vivia por esse mantra. As quase 16 horas diárias de trabalho do ...